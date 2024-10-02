Падение Угледара: россияне продолжают разрушительную стратегию выжженной земли в Украине – Corriere della Sera

Российская артиллерия на Угледарской высоте будет способствовать созданию предпосылок для оккупации всего Донбасса.

Захват российской оккупационной армией города Угледара на Донетчине показал продолжение стратегии "выжженной земли", которой Москва придерживается во время разрушительной войны в Украине.

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

“Сцена боя печальная. Россияне продолжают разрушительную стратегию выжженной земли: они яростно разбивают каждое здание или городское сооружение, целые жилые районы превращаются в руины”, — говорится в публикации.

В издании отметили, что российская артиллерия на Угледарской высоте, которая доминирует над равнинами в направлении Днепра и центральной Украины, будет способствовать созданию предпосылок для оккупации всего Донбасса в направлении Покровска и Краматорска на севере, а также продвижению оккупантов в направлении Запорожья на юге.

"И прежде всего доминирует тревожный вопрос: остановится ли Путин на границах четырех областей (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская), о которых он уже объявил, что хочет полностью аннексировать, или продолжит захватывать столько, сколько сможет", — подчеркнули в публикации.

Напомним, российские захватчики оккупировали Угледар и публикуют вывешенные трехцветные тряпки на всех уголках города.

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