"Падение ВВП из-за войны оценивается в 35% и "чуть выше" — Шмыгаль

"Падение ВВП из-за войны оценивается в 35% и "чуть выше" — Шмыгаль

Боевые действия происходят в областях, где расположены предприятия, составлявшие около 50% ВВП страны.

Из-за военного вторжения России в Украину падение валового внутреннего продукта (ВВП) оценивается в 35% и более.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, боевые действия происходят в 10 областях, где расположены предприятия, составлявшие около 50% ВВП страны.

"Мы видим, что сейчас, когда происходят военные действия, плюс не прошел первый шок с начала войны, по нашим оценкам, это колебания 35% и немного выше", — сказал он.

Он также отметил, что Украина перестраивает экспортную логистику.

"Дальше все будет зависеть от того, как экономика и бизнес оправятся, зависит от экспортных отраслей, где мы сейчас перестраиваемся из морских поставок на железнодорожные через Восточную Европу. Все эти вещи будут также влиять на ВВП", — сказал премьер-министр.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса, объявив полномасштабную войну против Украины.

Напомним, ущерб Украины от российского вторжения составил 565 млрд долларов.