"Пахло палеными волосами": херсонцы рассказали, как оккупанты сжигали тела "собратьев" на свалке

Горожане рассказали, что видели, как к полигону приезжали грузовики с черными мешками.

Российские военные во время оккупации Херсона выбрасывали и сжигали тела своих погибших сослуживцев на местной свалке.

Об этом рассказали жители освобожденного областного центра изданию The Guardian.

По их словам, летом им запретили подходить к свалке, она была окружена оккупационными войсками, чтобы оградить от свидетелей.

Херсонцы сообщают, что видели, как к месту подъезжали российские открытые грузовики с черными мешками, которые потом поджигали. После этого в воздух поднималось большое облако дыма с ужасным запахом горящей плоти.

"Когда я почувствовала запах этого дыма, меня затошнило... Пахло палеными волосами, и знаете, еще пахло так, как у стоматолога, когда вам сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был такой густой, что соседнего здания не было видно", — рассказала 60-летняя женщина, проживающая возле полигона.

Жители считают, что так россияне избавлялись от тел своих собратьев, погибших во время боев с украинской армией в летние дни.

"Каждый раз, когда наша армия обстреливала там россиян, они вывозили останки на свалку и сжигали", — говорит жительница Херсона.

Сотрудники полигона сообщили, что ВС РФ выбрали место на изолированной стороне мусорного полигона. Сейчас туда невозможно попасть из соображений безопасности. Водитель грузовика, работавший на полигоне, не отрицает, что россияне могли заминировать территорию или оставить неразорвавшиеся устройства.

Убийства, связанные с военными в РФ

В российском городе Якутск во время застолья убили, расчленили и выбросили военного, воевавшего в Украине.

Ранее в Херсоне российский солдат застрелил двух офицеров ФСБ, заскочивших его во время попойки с другими оккупантами.

А жительница Пермского края убила своего 4-летнего ребенка из-за мобилизации мужчины.

Оккупанты не прекращают терроризировать освобожденный Херсон

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