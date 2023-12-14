Пакет на 80 млн евро: какую важную помощь получит Украина от одной из стран ЕС

Конкретное содержание и объемы не разглашаются из соображений безопасности.
Правительство Эстонии на заседании в четверг, 14 декабря, приняло решение направить Украине пакет военной помощи стоимостью 80 млн евро.
Об этом министр обороны Ханно Певкур сообщил журналистам.
Очередной пакет помощи включает в себя не только большое количество противотанковых ракет Javelin, но и пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов. Стоимость пакета составляет около 80 млн евро”, — отметил он.
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Министр добавил, что конкретное содержание и его объемы не разглашаются из соображений безопасности.
“Пакет помощи составлен так, чтобы оказать Украине максимально возможную помощь без нанесения ущерба нашей собственной обороне, – подчеркнул Певкур. — Необходимый запас мы восстановим».
Напомним, Эстония обвинила Россию в "гибридном нападении".
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