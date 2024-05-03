Пакет помощи США не спасет Украину: аналитик Foreign Affairs о том, как закончится война

Эксперт не исключает, что война может продолжаться и в 2025 году.

После нескольких месяцев задержки принятия Конгрессом закона о помощи Украине на сумму почти 61 миллиард долларов стало жизненно важным для Киева. Но сам пакет помощи не решит большие проблемы Украины в войне с Россией.

Об этом пишет научный сотрудник по вопросам наземной войны британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг для Foreign Affairs.

Эксперт отмечает, что поставки американского оружия и боеприпасов значительно усложняют для России проведение ее будущего летнего наступления. Помощь также предоставит украинским силам достаточно материальных средств для поддержки более систематического военного планирования на лето и осень.

Однако завершение войны на выгодных для Украины условиях потребует гораздо больше, чем новый поток вооружения.

Положение Украины ухудшается

Аналитик отмечает, что с осени 2023 года ситуация на фронте в Украине постоянно ухудшается.

"В основном из-за нехватки боеприпасов украинским войскам приходилось уступать территорию российским войскам, часто понеся значительные потери", – отмечает он.

Россия в это время скопила в Украине примерно 470 000 военных. По прогнозам эксперта, Кремль намерен использовать их, чтобы попытаться завершить захват Донбасса до конца 2024 года.

В то же время он признает, что более двух лет войны российская армия понесла большие потери среди офицерского состава, а ее способность планировать и синхронизировать масштабные атаки ограничена. Российские атаки в основном состоят из последовательных штурмов взводов и рот, что приводит к медленному продвижению с большими потерями.

Россия пока имеет преимущество

Тем не менее, Россия имеет преимущество над Украиной в артиллерии в соотношении десять к одному. С принятием нового пакета помощи США это преимущество, вероятно, снизится. Однако у россиян до сих пор есть большое количество авиационных бомб ФАБ-500, которыми просто стирают с лица земли украинские города и позиции ВСУ на фронте.

Уотлинг уверен: этим летом Украина уступит позиции России. Вопрос в том, сколько.

Аналитик считает, что Россия, по всей вероятности, будет самой опасной в последние месяцы 2024 года. К тому моменту, выдержав месяцы российских наступательных сделок, украинские силы будут растянуты, а их противовоздушная оборона истощена. РФ, вероятно, будет достаточно войск для ротации своих подразделений, чтобы обеспечить последовательные наступательные операции осенью.

Что нужно Украине для победы

"Более двух лет после полномасштабного вторжения России в Украину ее цель в войне остается неизменной: Кремль стремится подчинить себе Киев. Непостоянная поддержка и политические задержки среди международных партнеров Украины сделали этот результат слишком правдоподобным", – пишет Уотлинг.

По его словам, если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, то нам понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил. Это значит убедить Кремль, что продолжение войны со временем станет все более рискованным для России. И наконец – установление позиции достаточной силы, чтобы иметь возможность на собственных условиях вести переговоры.

Первоочередным эксперт называет создание новых сил. Для этого Украине необходимо будет мобилизовать большее количество людей, улучшить систему обучения, чтобы сохранить качественное преимущество над российскими подразделениями, а также адекватно оснастить эти новые войска.

"Для Украины сейчас крайне важно создать и подготовить дополнительные бригады, чтобы осенью она могла начать активную оборону. Со временем эти новые подразделения значительно улучшат способность контратаковать", — считает Уотлинг.

Переговоры

Джек Уотлинг отмечает: силы России – не безграничны, поэтому Кремлю выгодны переговоры на своих условиях. Прежде всего, речь идет о заморозке ситуации и оставлении под оккупацией РФ захваченных ею территорий.

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По его мнению, Кремль заинтересован в переговорах – Путин считает, что как только переговоры начнутся, западные сторонники Украины согласятся практически на любое урегулирование, даже если оно не сможет защитить Украину в долгосрочной перспективе.

"Чтобы Москва могла по-настоящему вести переговоры, она должна столкнуться с ситуацией, в которой дальнейшее расширение конфликта будет представлять для нее неприемлемую угрозу. Только тогда Украина сможет добиться значимых уступок", – отмечает аналитик.

Уотлинг прогнозирует, что к 2025 году наступательный потенциал РФ будет ограничен, а ко второй половине 2025 запасы бронетехники также, вероятно, будут исчерпаны.

"Итак, до 2025 года проблемы со снабжением должны быть менее острыми для Украины и более острыми для России – если Украина сможет до тех пор удержаться", – говорит он.

После прекращения огня

Уотлинг прогнозирует, что прекращение огня, вероятнее всего, приведет к тому, что Россия возобновит свою военную мощь, тогда как Украина не сможет поддерживать свои силы в их нынешнем размере.

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"Более того, Киев, скорее всего, получит слабую поддержку в восстановлении, если в ближайшее время ожидается возобновление российских военных действий. Восстановление Украины будет чрезвычайно зависеть от инвестиций частного сектора, а угроза нового конфликта сделает любое такое финансирование рискованным", — рассуждает эксперт. .

Именно поэтому, чтобы Украина смогла оправиться от войны, международные партнеры дать крепкие гарантии безопасности.

В конце концов, любое успешное завершение войны будет зависеть от способности НАТО убедительно удерживать Россию, добавляет Уотлинг.

Ранее в издании Politico опубликовали статью о том, что в администрации Байдена не верят в победу Украины даже с новой помощью.

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