Пакистан намерен продать Украине десятки танков Т-80УД, но есть условие

Украина может получить от Пакистана 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку стран Запада.

В условиях нарастающего экономического кризиса Пакистан согласился продать оружие и боеприпасы Украине, которая воюет против российских оккупантов.

Об этом сообщает Firstpost.

"Пакистан также предложил передать Украине 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку стран Запада. Пакистан закупил эти танки у Украины в период с 1997 по 1999 год", — говорится в материале.

Firstpost утверждает, что с июля прошлого года Пакистан поставляет Украине боеприпасы для артиллерии и танков через Британию. Пакистан также использует порты в Польше и Германии.

Однако Пакистан отрицает поставки боеприпасов в Украину и утверждает, что придерживается политики "невмешательства" во внешние конфликты.

В свою очередь Россия недовольна помощью Пакистана Украине. Согласно сообщениям, Путин обратился к Китаю с просьбой убедить Пакистан не присоединяться к Западу в поддержке Украины. В качестве "приманки" Россия использует зерно, которое может помочь миллионам пакистанцев, борющихся с острой нехваткой продовольствия.

Напомним, ранее издание The Economic Times сообщило, что Пакистан увеличил военную помощь для Украины, в частности, поставками через немецкий порт, одновременно с польским маршрутом. Страна осуществляет передачу ракет для использования в многоствольных ракетных установках "Град".

Читайте также: