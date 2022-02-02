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Палатки, военная техника и "Искандеры": новые спутниковые снимки показывают увеличение войск РФ у границ Украины

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Палатки, военная техника и "Искандеры": новые спутниковые снимки показывают увеличение войск РФ у границ Украины

Satellite image © 2020 Maxar Technologies

По словам аналитиков, это говорит о том, что российские подразделения повысили общий уровень готовности.

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки российской военной техники у украинской границы со стороны России и Беларуси и на территории оккупированного Крыма.

Как пишет CNN, Maxar и другие поставщики спутниковых изображений заметили за последние несколько месяцев значительное расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно в 250 км от украинской границы.

Некоторые объекты расположены всего в пределах нескольких километров от границы.

© Maxar
Maxar

“За последние две недели у Беларуси появились новые точки дислокации российских войск. Также практически в каждом лагере в Беларуси, Крыму и западной части России были замечены военные палатки и укрытия”, — рассказали в Maxar Technologies.

По словам аналитиков, это говорит о том, что российские подразделения повысили общий уровень готовности.

Крым

Maxar сравнил изображение сентября и конца января военного лагеря в Новоозерном (оккупированный Крым). Изображения показывают значительный рост военной активности.

© Maxar
Maxar

Военные палатки, танки и другую технику зафиксировали в оккупированном Бахчисарае.

На спутниковых снимках от 1 февраля 2022 года на полигоне Ангарский и Евпатории в оккупированном Крыму можно увидеть военные палатки и бронетехника.

Россия

На снимках видны российские силы на двух учебных полигонах в России: Климово, Погоново и Персианивском. Персиановский расположен примерно в 50 километрах от украинской границы в Ростовской области.

Погоново расположен примерно в 220 километрах от границы в Воронежской области РФ.

А вот фото с полигона Курска, что в более чем 150 км от украинских Сум.

Беларусь

"В последние несколько недель в Беларуси было замечено несколько новых значительных военных развертываний", — пишет Maxar Technologies.

К примеру, комплексы "Искандер" заметили на снимках Осиповичей в Беларуси.

Ранее Владимир Зеленский назвал точное количество российских военных на Донбассе и в оккупированном Крыму.

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