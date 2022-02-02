Палатки, военная техника и "Искандеры": новые спутниковые снимки показывают увеличение войск РФ у границ Украины

Палатки, военная техника и "Искандеры": новые спутниковые снимки показывают увеличение войск РФ у границ Украины

По словам аналитиков, это говорит о том, что российские подразделения повысили общий уровень готовности.

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки российской военной техники у украинской границы со стороны России и Беларуси и на территории оккупированного Крыма.

Как пишет CNN, Maxar и другие поставщики спутниковых изображений заметили за последние несколько месяцев значительное расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно в 250 км от украинской границы.

Некоторые объекты расположены всего в пределах нескольких километров от границы.

Maxar

“За последние две недели у Беларуси появились новые точки дислокации российских войск. Также практически в каждом лагере в Беларуси, Крыму и западной части России были замечены военные палатки и укрытия”, — рассказали в Maxar Technologies.

По словам аналитиков, это говорит о том, что российские подразделения повысили общий уровень готовности.

Крым

Maxar сравнил изображение сентября и конца января военного лагеря в Новоозерном (оккупированный Крым). Изображения показывают значительный рост военной активности.