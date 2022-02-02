Палатки, военная техника и "Искандеры": новые спутниковые снимки показывают увеличение войск РФ у границ Украины

По словам аналитиков, это говорит о том, что российские подразделения повысили общий уровень готовности.
Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки российской военной техники у украинской границы со стороны России и Беларуси и на территории оккупированного Крыма.
Как пишет CNN, Maxar и другие поставщики спутниковых изображений заметили за последние несколько месяцев значительное расширение российских военных полигонов и гарнизонов в радиусе примерно в 250 км от украинской границы.
Некоторые объекты расположены всего в пределах нескольких километров от границы.
“За последние две недели у Беларуси появились новые точки дислокации российских войск. Также практически в каждом лагере в Беларуси, Крыму и западной части России были замечены военные палатки и укрытия”, — рассказали в Maxar Technologies.
По словам аналитиков, это говорит о том, что российские подразделения повысили общий уровень готовности.
Крым
Maxar сравнил изображение сентября и конца января военного лагеря в Новоозерном (оккупированный Крым). Изображения показывают значительный рост военной активности.
Военные палатки, танки и другую технику зафиксировали в оккупированном Бахчисарае.
Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. : @Maxar pic.twitter.com/8zCa2UJai1– Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
На спутниковых снимках от 1 февраля 2022 года на полигоне Ангарский и Евпатории в оккупированном Крыму можно увидеть военные палатки и бронетехника.
Ангарский тренирующий регион, Южная Кримия. Feb. 1. More troop camps. : @Maxar pic.twitter.com/BMd7rz6tUJ– Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Россия
На снимках видны российские силы на двух учебных полигонах в России: Климово, Погоново и Персианивском. Персиановский расположен примерно в 50 километрах от украинской границы в Ростовской области.
Персиановский трудящийся регион, близ Ростов-на-Дон, Western Россия. Jan. 28. Artillery live-fire training area; shows impact craters. : @Maxar pic.twitter.com/FTK60NJEZx– Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Погоново расположен примерно в 220 километрах от границы в Воронежской области РФ.
Погоново тренирующаяся область признается. : @Maxar pic.twitter.com/PwdfhSJf4g– Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
А вот фото с полигона Курска, что в более чем 150 км от украинских Сум.
Kursk training area, western Russia, north of Ukrainian cities of Sumy and Kharkiv. Battle group deployment. Декабрь. 21. : @Maxar pic.twitter.com/M8ODjI67ke– Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Беларусь
"В последние несколько недель в Беларуси было замечено несколько новых значительных военных развертываний", — пишет Maxar Technologies.
К примеру, комплексы "Искандер" заметили на снимках Осиповичей в Беларуси.
Осиповичи туристическая область, центральная Беларусь. Shows Iskander missile deployment. : @Maxar pic.twitter.com/31P4aMvtFP– Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Ранее Владимир Зеленский назвал точное количество российских военных на Донбассе и в оккупированном Крыму.
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