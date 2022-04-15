"Пальцы отрубаю, кисть": СБУ перехватила разговор палача с РФ, который издевается над украинскими защитниками

СБУ установила личности оккупанта и его матери.
СБУ установила личности российского убийцы и его матери, который издевается над украинцами, которые попадают в плен к оккупантам.
Об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехваченный разговор российского палача.
Оккупант хвастается, как он пытает украинцев, в частности, отрубает пальцы и кисть руки. Зверствам убийцы удивляются другие оккупанты и называют его "дикарем".
"СБУ уже знает откуда. Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на Запорожском направлении. Интересно, знает ли о таких "подвигах" своего сына его мать, Зульфия Сарсенова? СБУ документирует зверства в рамках уголовных производств", — говорится в сообщении.
Если оккупант выживет – он получит справедливое наказание за зверства.
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