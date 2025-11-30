ТСН в социальных сетях

Война
2209
2 мин

Палиса анонсировал новые принципы распределения бойцов между боевыми бригадами: что изменится

Реформа предусматривает прогнозируемый набор новобранцев, усиление обучающих способностей бригад и четкое планирование подготовки.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
ВСУ

ВСУ / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса сообщил о подготовке новых принципов распределения личного состава между боевыми бригадами.

Об этом он заявил после разговора с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

По его словам, реформа призвана сделать систему призыва и подготовки военных прозрачной, прогнозируемой и привязанной к потребностям конкретных боевых подразделений.

Основные изменения, которые планируют ввести

  • Каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев.
    Боец будет сразу знать, в какой бригаде он будет служить, кто его командир и какой коллектив.

  • Подразделения с собственной обучающей базой будут усилены.
    У части бригад уже есть инструкторы и материально-техническая база для качественной подготовки — эти возможности планируют расширять.

  • В бригадах, где обучающих возможностей пока нет, их создадут.
    Цель – чтобы каждый боец готовился к конкретной тактике и технике своего подразделения.

  • Учебные центры продолжат работать , но система станет более гибкой и бригадоцентрической.

Палиса отметил, что потребность в изменениях назрела давно, и командиры разных уровней неоднократно отмечали это. Они уже передали свои предложения по оптимизации распределения личного состава.

Дальнейшие шаги

По договоренности с Гнатовым уже на этой неделе состоится совместное совещание, на котором согласуют конкретные цифры, механизмы и этапы внедрения реформы.

После этого варианты решений будут представлены Президенту на рассмотрение на ближайшей Ставке.

"Главное - чтобы решение реально работало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра станет в строй", - подытожил Палиса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть проблемы, которые нужно решить немедленно. В частности, они касаются рационального распределения личного состава между бригадами.

2209
