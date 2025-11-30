- Дата публикации
- Война
- 2209
- 2 мин
Палиса анонсировал новые принципы распределения бойцов между боевыми бригадами: что изменится
Реформа предусматривает прогнозируемый набор новобранцев, усиление обучающих способностей бригад и четкое планирование подготовки.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса сообщил о подготовке новых принципов распределения личного состава между боевыми бригадами.
Об этом он заявил после разговора с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.
По его словам, реформа призвана сделать систему призыва и подготовки военных прозрачной, прогнозируемой и привязанной к потребностям конкретных боевых подразделений.
Основные изменения, которые планируют ввести
Каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев.
Боец будет сразу знать, в какой бригаде он будет служить, кто его командир и какой коллектив.
Подразделения с собственной обучающей базой будут усилены.
У части бригад уже есть инструкторы и материально-техническая база для качественной подготовки — эти возможности планируют расширять.
В бригадах, где обучающих возможностей пока нет, их создадут.
Цель – чтобы каждый боец готовился к конкретной тактике и технике своего подразделения.
Учебные центры продолжат работать , но система станет более гибкой и бригадоцентрической.
Палиса отметил, что потребность в изменениях назрела давно, и командиры разных уровней неоднократно отмечали это. Они уже передали свои предложения по оптимизации распределения личного состава.
Дальнейшие шаги
По договоренности с Гнатовым уже на этой неделе состоится совместное совещание, на котором согласуют конкретные цифры, механизмы и этапы внедрения реформы.
После этого варианты решений будут представлены Президенту на рассмотрение на ближайшей Ставке.
"Главное - чтобы решение реально работало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра станет в строй", - подытожил Палиса.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть проблемы, которые нужно решить немедленно. В частности, они касаются рационального распределения личного состава между бригадами.