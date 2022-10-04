"Палка о двух концах": военный эксперт — о планах РФ перебросить "Искандеры" на территорию Украины

Российские оккупационные войска хотят перебросить на территорию Украины "Искандеры", чтобы создать систему обороны и предотвратить контрнаступление ВСУ.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"На сегодняшний день я не знаю случаев, когда РФ опрокидывала ракетные войска на территорию Украины. Они очень боятся, чтобы мы не накрыли эти ракетные комплексы. "Точка-У" есть в составе Вооруженных сил России на территории Украины и она наносит огневые удары по нашим городам и нашим войскам. А вот "Искандеры" не были замечены на территории Украины. Сегодня вполне возможно они приняли решение для опрокидывания. Эта бригада из 17 комплексов перемещается на территорию Украины. Дальность пуска у "Искандеров" составляет, если баллистическая ракета, то до 500 км, если крылатая ракета, то до 2,5 тысяч километров. Если они решат их перебросить на оккупированную территорию Запорожской или Херсонской областей, мы будем знать, что эти комплексы там. И тогда эти комплексы могут попасть под огневое поражение наших войск. Здесь палка о двух концах. Если действительно был замечен состав, то вполне возможно, что они пытаются создать систему обороны для того, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ", — сказал Жданов.

Напомним, что украинские военные выбили войска РФ почти по всей территории Харьковской области. Также оккупанты заявили о большом отступлении на севере Херсонской области.