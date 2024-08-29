"Паляницею" по военным аэродромам РФ: изменит ли ход войны ракета-дрон — Forbes

Ранее об этой разработке ничего не было известно.

Новый украинский дрон-ракета "Паляниця" нацелился на ВВС России. Пока РФ наращивает свои атаки беспилотниками и ракетами большой дальности, Украина отвечает тем же.

Об этом пишет Forbes.

Многие украинские удары дальнего действия сосредоточены на нефтегазохранилищах и нефтеперерабатывающих заводах. Во время атаки на цель такого типа беспилотник, летящий со скоростью 1600 км/ч, такой же эффективный, как приближающаяся баллистическая ракета со скоростью 5 Махов: цель неподвижна и не может убежать.

Авиационные базы отличаются тем, что, несмотря на некоторые статические особенности, такие как хранение топлива и боеприпасов, сами самолеты могут быть быстро передислоцированы, когда это необходимо.

"Вопрос простоты и стоимости производства является решающим: "Паляниця" будет эффективна только в том случае, если ее удастся создать в достаточном количестве для массовых атак на каждую российскую авиабазу в пределах радиуса действия", — пишет издание.

В июле Украина впервые запустила больше ударных беспилотников большей дальности, чем Россия. В августе обе стороны увеличили темпы запусков беспилотников, но подход Украины с несколькими рассредоточенными площадками и конструкциями, оптимизированными для массового производства, похоже, победит

Напомним, 24 августа Украина впервые применила новое оружие собственного производства — ракету-дрон "Паляниця", заявил президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю праздника.

Идея разработать "Паляницю" возникла из-за ограничений на использование дальнобойного оружия западных партнеров. Основной же целью для "Паляниц" будут российские аэродромы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин раскрыл некоторые подробности о "Паляниці".

Во-первых, он уточнил, что военный объект противника был поражен на оккупированной территории Украины, а не на территории РФ.

Во-вторых, "Паляниця" имеет тактико-технические характеристики (ТТХ) как ракеты, так и беспилотника и именно поэтому "изделие подпадает под оба определения". Какие именно это ТТХ, министр не сообщил.

Оперативный дежурный: Боевая «Паляница». Наступление на Покровск. Железная армия

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