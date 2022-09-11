"Память о подвигах всегда будет жить в наших сердцах": Наев поздравил танкистов с профессиональным праздником

Поздравил воинов-танкистов Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Вооруженные силы любой страны трудно представить без танковых войск. Это огромная огневая мощность и ударная сила, высокая мобильность и надежная бронированная защита. В самые ответственные моменты именно танковые подразделения сдерживают врага, помогая пехоте выполнять поставленные боевые задачи", — говорится в поздравлении.

По словам Наева, время сопротивления российским агрессорам отмечено многими примерами невероятной храбрости и самопожертвования танкистов Вооруженных Сил Украины, ставших частью героической летописи противостояния.

"Мы преклоняем головы перед всеми, кто отдал свою жизнь за Свободу и Независимость Украины. Память об их подвигах всегда будет жить в наших сердцах! Большая благодарность тем, кто ремонтирует, модернизирует и создает танковую мощь Украины! Ваш неутомимый и самоотверженный труд является залогом успешных действий наших танкистов! В этот праздничный день не можем не вспомнить Ваших родителей, жен, детей, братьев и сестер, которые с нетерпением ждут Вас дома. Они должны гордиться своими героями! ! Слава Украине! Вместе победим!" – добавил Наев.

Залужный и украинские военные поздравили страну с Днем Независимости

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