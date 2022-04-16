"Памятник нашему пути к победе": Зеленский ознакомился с мемориалом, рассказывающим о разрушенном мосту в селе Романовка

Мост соединяет Ирпень и Бучу с Киевом.
Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с современным мемориальным комплексом, рассказывающим о разрушенном мосту в селе Романовка Киевской области.
Об этом рассказали на сайте главы государства.
Мост, вошедший в мемориальный комплекс, соединяет Ирпень и Бучу с Киевом. И именно он стал известен на весь мир. По задумке авторов проекта, посетители этого объекта смогут погрузиться в атмосферу, царившую во время эвакуации в этом месте.
“Важно, что мы сохраним это место. А люди смогут ощутить все, что здесь происходило. Это будет памятник нашему пути к победе”, – отметил Владимир Зеленский.
Напомним, что после переговоров с Россией могут быть подписаны два документа.
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