"Памятник нашему пути к победе": Зеленский ознакомился с мемориалом, рассказывающим о разрушенном мосту в селе Романовка

"Памятник нашему пути к победе": Зеленский ознакомился с мемориалом, рассказывающим о разрушенном мосту в селе Романовка

Мост соединяет Ирпень и Бучу с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с современным мемориальным комплексом, рассказывающим о разрушенном мосту в селе Романовка Киевской области.

Об этом рассказали на сайте главы государства.

Мост, вошедший в мемориальный комплекс, соединяет Ирпень и Бучу с Киевом. И именно он стал известен на весь мир. По задумке авторов проекта, посетители этого объекта смогут погрузиться в атмосферу, царившую во время эвакуации в этом месте.

“Важно, что мы сохраним это место. А люди смогут ощутить все, что здесь происходило. Это будет памятник нашему пути к победе”, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что после переговоров с Россией могут быть подписаны два документа.

Читайте также: