"Панцирь", Искандер и "Саратов": какую российскую технику уничтожили ВСУ и какая ее стоимость

"Панцирь", Искандер и "Саратов": какую российскую технику уничтожили ВСУ и какая ее стоимость

Во время войны Вооруженные силы Украины уничтожили большую часть того, чем так гордилась Россия.

В войне против Украины российские оккупанты уже потеряли техники на сумму более 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Как стало известно, украинские войска уничтожили российский танк Т-90М “Владимир”. Его стоимость — до трех млн долларов. Является основным боевым танком РФ. Подобные боевые машины использовались во время военных действий в Сирии и Второй Карабахской войне.

Боевая машина “Панцирь С-1”, стоимостью до 15 млн долларов, тоже оказался уязвимым перед ВСУ. “Панцирь” представляет собой зенитно-ракетный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов. Радиус стрельбы в высоту: 15 километров. Дальность: 20 километров.

За время военных действий в Украине ВСУ один такой комплект сожгли, еще три захватили и передали украинским специалистам.

Шесть вертолетов КА-52 — стоимость каждого 16 млн гривен — тоже были уничтожены в Украине. Летательный аппарат предназначен для разведки и координации действий группы боевых вертолетов.

Самолет Ил-76 — военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава и военной техники. Может обеспечить выброс 126 человек десантной группы. Такие самолеты принимали активное участие в войне в Афганистане. Стоимость одного Ил-76 — до 27 млн долларов. В Украине на данный момент сбили один такой самолет вместе с орками.

Самолет Су-35С. Боевой радиус истребителя - 1600 километров. В Киевской и Черниговской областях ВСУ при помощи авиации и ручного зенитно-ракетного комплекса сбили три таких “птички”. Стоимость одного самолета — до 65 млн долларов.

“Искандер-М” предназначен для запуска баллистических ракет, дальностью 500—700 километров. В Минобороны предполагают, что именно они нанесли удары по аэродромам в самом начале войны. Российские оккупанты впоследствии использовали ракеты для обстрелов мирных и гражданских объектов в Киеве и других городах Украины.

10 марта ВСУ уничтожили на Черниговском направлении дивизион, который включал четыре пусковых установки и восемь баллистических ракет. Стоимость одного “Искандера-М” — до 100 млн долларов.

ВДК “Саратов” — большой десантный корабль, на борту которого может находиться до 1500 тонн техники и до 400 человек живой силы.

21 марта ВСУ уничтожили корабль, который зашел в порт Бердянска. Полностью сгорела военная техника и российские оккупанты. Стоимость “Саратова” — более 100 млн гривен.

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