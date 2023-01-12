"Паническая деморализация": Подоляк объяснил, что будет означать для России поражение во взятии Соледара

Соледар – это ключевой элемент на сегодняшний день для РФ, считает Подоляк.

В Соледаре и Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои, воюет никому не подчиняющаяся классическая "зэковская" армия России.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Есть оперативная составляющая войны. Там практически руководят те люди, которые находятся на месте. Им безразлично, кто и какую должность получил в руководящем составе РФ. Это так не чувствуется. В Соледаре и Бахмуте — "зэковская" классическая армия РФ, которая фактически никому не подчиняется. Субъект по фамилии Пригожин бегает там и снимает какие-то селфи. Так же это делали "кадыровцы" в начале войны, которые якобы уже были в Киеве. Российские генералы непосредственно на события, происходящие в Соледаре, уже никак не могут повлиять, — заметил чиновник.

Подоляк уверен, если украинские военные "сломают хребет" россиянам в Соледаре — это будет означать окончательную паническую деморализацию армии Путина.

"Если наши сломают позвоночник — это будет означать окончательную деморализацию, которая будет панической для (российских военных — ред.), ибо это ключевой элемент на сегодняшний день РФ. "Зэковская" армия продвигается себе на небольшом пространстве плацдарма Соледар-Бахмут", — рассказал он.

Напомним, что в Соледаре – тяжелые бои, которые ведут самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер". В то же время враг несет большие потери. Оккупанты хотят захватить город, чтобы показать хотя бы какую-то "победу". Они также надеются пройти Бахмут, чтобы двигаться дальше и полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил 12 января, что россияне несколько продвинулись в боях за Соледар и имеют частичный успех на юго-западной окраине города. Однако ни о каком его захвате сейчас речь не идет.

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