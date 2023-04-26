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Паники нет: на Запорожье россияне сломя голову убегают перед будущим контрнаступлением ВСУ (видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2856
Время на прочтение
1 мин
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Паники нет: на Запорожье россияне сломя голову убегают перед будущим контрнаступлением ВСУ (видео)

Российские оккупанты

Оккупанты в панике бросают свою военную форму без нашивок или опознавательных знаков.

В Запорожье оккупанты начали сбегать из захваченных населенных пунктов, в панике перед контрнаступлением украинских защитников.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что один из таких случаев произошел в Токмакском районе, в селе Очеретуватое. Издание обнародовало видео, снятое очевидцами, на котором видно бывшее логово россиян.

"За пару дней до этого солдаты уехали, а некоторые, видимо, сбежали. Боятся контрнаступления", – говорится в видео.

Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информацией о контрнаступлении ВСУ владеет ограниченный круг лиц. Когда это произойдет, то украинцы увидят все своими глазами.

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Дата публикации
Просмотры
2856
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