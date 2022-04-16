"Паниковали, когда срабатывал газовый котел": украинский баскетболист приютил беженцев из Харьковщины

Швагринский рассказал, как помогает во время войны.

Баскетболист команды "Старый Луцк" из Высшей лиги Дмитрий Швагринский рассказал, как изменилась его жизнь во время войны с российскими оккупантами.

"Я сразу же думал, как попасть в ВСУ. До войны это было неактуально, все избегали военных специальностей, но после 24 февраля все изменилось. Я позвонил по месту своей прописки, где мне сообщили, что нужны люди определенных военных специальностей или с боевым опытом" .Поэтому мне сказали ждать своей очереди в третьей или четвертой волне мобилизации.

Я говорил с другом, причастным к военному делу, и он сравнил войско с командой: "Тебя надо научить, свозить на полигон, обстрелять, и только тогда командир взвода возьмет тебя к себе в "команду". Вы же не возьмете к себе в себя баскетбольную команду любого, так же и в армии".

В первые две недели мы очень активно волонтерили: ходили на волонтерские точки, помогали, возили людей в границу. Я лично пять раз возил детей и женщин в Устилуг. В течение недели у меня дома жили люди из Изюма, мы им помогали вещами, с регистрацией, чтобы они могли получить помощь, я показывал им, где у нас аптеки.

Люди до такой степени были напуганы, что когда срабатывал газовый котел, они сразу паниковали, мол, летит самолет. Впоследствии мы обнаружили им жилье в Луцке. Мы понемногу все делали, но нигде этого не афишировали, потому что я такого не люблю", – рассказал Швагринский в интервью "Волынским Новинам".

Напомним, что выступающие в элитной американской лиге НБА украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк решили помогать своим соотечественникам в войне с российскими оккупантами.

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