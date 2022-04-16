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"Паниковали, когда срабатывал газовый котел": украинский баскетболист приютил беженцев из Харьковщины

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"Паниковали, когда срабатывал газовый котел": украинский баскетболист приютил беженцев из Харьковщины

Волинські новини

Швагринский рассказал, как помогает во время войны.

Баскетболист команды "Старый Луцк" из Высшей лиги Дмитрий Швагринский рассказал, как изменилась его жизнь во время войны с российскими оккупантами.

"Я сразу же думал, как попасть в ВСУ. До войны это было неактуально, все избегали военных специальностей, но после 24 февраля все изменилось. Я позвонил по месту своей прописки, где мне сообщили, что нужны люди определенных военных специальностей или с боевым опытом" .Поэтому мне сказали ждать своей очереди в третьей или четвертой волне мобилизации.

Я говорил с другом, причастным к военному делу, и он сравнил войско с командой: "Тебя надо научить, свозить на полигон, обстрелять, и только тогда командир взвода возьмет тебя к себе в "команду". Вы же не возьмете к себе в себя баскетбольную команду любого, так же и в армии".

В первые две недели мы очень активно волонтерили: ходили на волонтерские точки, помогали, возили людей в границу. Я лично пять раз возил детей и женщин в Устилуг. В течение недели у меня дома жили люди из Изюма, мы им помогали вещами, с регистрацией, чтобы они могли получить помощь, я показывал им, где у нас аптеки.

Люди до такой степени были напуганы, что когда срабатывал газовый котел, они сразу паниковали, мол, летит самолет. Впоследствии мы обнаружили им жилье в Луцке. Мы понемногу все делали, но нигде этого не афишировали, потому что я такого не люблю", – рассказал Швагринский в интервью "Волынским Новинам".

Напомним, что выступающие в элитной американской лиге НБА украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк решили помогать своим соотечественникам в войне с российскими оккупантами.

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