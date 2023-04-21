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"Панорама на остатки города": в ВСУ показали фото уничтоженного Бахмута

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
880
Время на прочтение
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"Панорама на остатки города": в ВСУ показали фото уничтоженного Бахмута

Город Бахмут после месяцев интенсивных сражений. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

В городе практически не осталось уцелевших домов.

Уже больше девяти месяцев продолжаются бои за Бахмут в Донецкой области. Город стал одним из эпицентров ожесточенных боев на Донбассе и с каждым днем превращается в руины.

Фото разрушенного украинского города опубликовали на своей Facebook-странице "3 отдельная штурмовая бригада".

"Бахмут: панорама на остатки города. Несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак", — говорится в сообщении под снимками.

Панорама разрушенного Бахмута. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада. / ©
Панорама разрушенного Бахмута. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.
Дым над Бахмутом в одном из мест очередного
Дым над Бахмутом в одном из мест очередного "прилета". Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

На фото с высоты птичьего полета видны разрушения на городских улицах: уничтоженные в результате боев дома и автомобили, воронки от снарядов. Кроме того, на некоторых снимках в небо вздымается густой черный дым – следствие недавних "прилетов".

Разрушение в городе-крепости Бахмути. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада. / ©
Разрушение в городе-крепости Бахмути. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.
Разрушены дома на одной из улиц города Бахмута. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада. / ©
Разрушены дома на одной из улиц города Бахмута. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.
Разрушение в Бахмуте. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада. / ©
Разрушение в Бахмуте. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

Напомним, 20 апреля в минобороны сообщили, что сейчас самые большие бои идут на востоке Украины, где российские оккупационные войска пытаются наступать. Эпицентр остается город Бахмут в Донецкой области. Именно там сейчас идут тяжелые бои.

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Дата публикации
Просмотры
880
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