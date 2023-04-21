"Панорама на остатки города": в ВСУ показали фото уничтоженного Бахмута

В городе практически не осталось уцелевших домов.

Уже больше девяти месяцев продолжаются бои за Бахмут в Донецкой области. Город стал одним из эпицентров ожесточенных боев на Донбассе и с каждым днем превращается в руины.

Фото разрушенного украинского города опубликовали на своей Facebook-странице "3 отдельная штурмовая бригада".

"Бахмут: панорама на остатки города. Несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак", — говорится в сообщении под снимками.

Панорама разрушенного Бахмута. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

Дым над Бахмутом в одном из мест очередного "прилета". Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

На фото с высоты птичьего полета видны разрушения на городских улицах: уничтоженные в результате боев дома и автомобили, воронки от снарядов. Кроме того, на некоторых снимках в небо вздымается густой черный дым – следствие недавних "прилетов".

Разрушение в городе-крепости Бахмути. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

Разрушены дома на одной из улиц города Бахмута. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

Разрушение в Бахмуте. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

Напомним, 20 апреля в минобороны сообщили, что сейчас самые большие бои идут на востоке Украины, где российские оккупационные войска пытаются наступать. Эпицентр остается город Бахмут в Донецкой области. Именно там сейчас идут тяжелые бои.

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