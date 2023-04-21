"Панорама на остатки города": в ВСУ показали фото уничтоженного Бахмута

В городе практически не осталось уцелевших домов.
Уже больше девяти месяцев продолжаются бои за Бахмут в Донецкой области. Город стал одним из эпицентров ожесточенных боев на Донбассе и с каждым днем превращается в руины.
Фото разрушенного украинского города опубликовали на своей Facebook-странице "3 отдельная штурмовая бригада".
"Бахмут: панорама на остатки города. Несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак", — говорится в сообщении под снимками.
На фото с высоты птичьего полета видны разрушения на городских улицах: уничтоженные в результате боев дома и автомобили, воронки от снарядов. Кроме того, на некоторых снимках в небо вздымается густой черный дым – следствие недавних "прилетов".
Напомним, 20 апреля в минобороны сообщили, что сейчас самые большие бои идут на востоке Украины, где российские оккупационные войска пытаются наступать. Эпицентр остается город Бахмут в Донецкой области. Именно там сейчас идут тяжелые бои.