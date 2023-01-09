Папа Франциск назвал войну в Украине "бессмысленным конфликтом" и призвал немедленно прекратить его

Папа Римский Франциск заявил, что сейчас идет Третья мировая война. Он призвал к немедленному прекращению войны в Украине, назвав ее "бессмысленным конфликтом".

Такое заявление папа Франциск сделал 9 января в ежегодной речи перед аккредитованными в Ватикане дипломатами.

"Сегодня происходит третья мировая война глобализированного мира, в которой конфликты напрямую затрагивают только определенные районы планеты, но на самом деле затрагивают все. Самый свежий и недавний пример — это именно война в Украине, последствия которой — смерть и разрушение, приводящие к гражданской инфраструктуре. гибели людей не только от взрывов и насилия, но и от голода и холода", — сказал Франциск.

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Понтифик отметил, что война особенно бьет по самым слабым — детям, старикам, людям с физическими недостатками и "незабываемо разрывает семьи".

"Я могу только восстановить сегодня свой призыв к немедленному прекращению этого бессмысленного конфликта, затрагивающего целые регионы, в том числе за пределами Европы, из-за последствий, которые он имеет в области производства энергии и продуктов питания, особенно в Африке и на Ближнем Востоке". – добавил Папа Римский.

Он также обратил внимание на нынешнюю ядерную угрозу, которая "подвергает мир страху и тревоге". По словам Папы, "владение ядерным оружием безнравственно".

"Столкнувшись с угрозой ядерного оружия, мы все проигрываем, все мы", — добавил понтифик.

Ранее Папа Римский раскритиковал мысли Путина о применении ядерного оружия: "В то время, когда в этой трагической войне некоторые думают о безумии ядерного оружия, эта страна изначально сказала "нет" ядерному оружию".

Напомним, Папа Римский призвал на Рождество молиться за мир в Украине и назвал войну бесчеловечной и суровой.

Он также призвал помнить об украинцах "в темноте, холоде, вдали от домов" .

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