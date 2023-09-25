Папа Римский Франциск отметился новым заявлением о факторе "мученичества" в российско-украинской войне

По словам Франциска, он разочарован тем, что дипломатические инициативы Ватикана не принесли особых результатов.

Папа Франциск назвал оружейную промышленность ключевым фактором "мученичества" украинского народа в войне с Россией, сказав, что даже отказ от оружия сейчас продолжит эти страдания.

Об этом сообщает Business Mirror со ссылкой на пресс-конференцию во Франции.

"Похоже, Франциск ссылался на недавнее заявление Польши о том, что оно больше не посылает оружие Украине", — пишет Business Mirror.

По словам Франциска, за российско-украинской войной тоже стоит оружейная промышленность.

Папа Римский назвал украинцев "народом-мучеником". И по его словам, сначала многие страны предоставляли Украине оружие, а теперь его забирают.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, а с продажей оружия, торговлей им. Мы не должны играть в игры с мученической смертью этого народа. Мы должны помочь решить проблемы возможными способами. Не делать иллюзий, что завтра два лидера пойдут вместе есть, а делать все, что возможно", — сказал он.

Ранее понтифик назвал россиян "великим народом". Он заявлял, что не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине.

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