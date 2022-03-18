Папа Римский о войне в Украине: "Человечество – перед угрозой "извращенного злоупотребления властью"

Папа Римский о войне в Украине: "Человечество – перед угрозой "извращенного злоупотребления властью"

Мы никогда не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века, сказал понтифик.

Папа Римский Франциск заявил, что трагедия войны в центре Европы поражает весь христианский мир, вновь представший перед "извращенным злоупотреблением властью" и "фанатическими интересами захватчика".

Об этом говорится в письме понтифика к председателю Совета епископских конференций Европы архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу.

"Трагедия войны, разворачивающаяся в центре Европы, поражает нас; мы никогда не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века", – говорится в письме Франциска.

Он добавил, что человечество вновь предстало перед угрозой "извращенного злоупотребления властью и фанатичных интересов, обрекающих беззащитных людей на страдания от грубой жестокости".

"Страшный крик о помощи наших украинских братьев и сестер побуждает нас, как сообщество верующих, не только серьезно задуматься, но и плакать вместе с ними и что-то для них делать; разделить страдания народа, чья идентичность, история и традиции были ранены", — написал Папа Римский.

Он призвал верующих продолжать молиться за то, чтобы "те, в чьих руках находится судьба наций, сделали все возможное для прекращения войны и для начала конструктивного диалога для завершения огромной гуманитарной трагедии, к которой она ведет".

Напомним, 13 марта Папа Франциск призвал прекратить войну в Украине. Он выразил ужас перед варварством, убийством детей, невинных и безоружных гражданских лиц и призвал положить конец неприемлемой вооруженной агрессии, прежде чем она превратит города в кладбища.