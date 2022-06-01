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Папа Римский осудил блокаду украинского экспорта и призвал не использовать зерно как оружие

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Папа Римский осудил блокаду украинского экспорта и призвал не использовать зерно как оружие

Фото: Associated Press

Он призвал сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему.

Папа Римский Франциск осудил блокаду экспорта пшеницы из украинских портов.

Об этом он сказал в конце всеобщей аудиенции в среду, 1 июня, пишет Vatican News.

"Вызывает большую тревогу блокада экспорта зерна из Украины, от которой зависит жизнь миллионов людей, особенно в беднейших странах. Обращаюсь с горячим призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и чтобы гарантировать общечеловеческое право на питание. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продовольственный продукт, как оружие на войне", — призвал он.

Напомним, Китай призвал обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна.

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