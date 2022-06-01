Папа Римский осудил блокаду украинского экспорта и призвал не использовать зерно как оружие

Он призвал сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему.
Папа Римский Франциск осудил блокаду экспорта пшеницы из украинских портов.
Об этом он сказал в конце всеобщей аудиенции в среду, 1 июня, пишет Vatican News.
"Вызывает большую тревогу блокада экспорта зерна из Украины, от которой зависит жизнь миллионов людей, особенно в беднейших странах. Обращаюсь с горячим призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и чтобы гарантировать общечеловеческое право на питание. Пожалуйста, не используйте зерно, основной продовольственный продукт, как оружие на войне", — призвал он.
Напомним, Китай призвал обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна.
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