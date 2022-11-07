Папа Римский получил осколок мины, разрушившей храм в Ирпене (фото)

Папа Римский, недавно говоривший о "гуманизме россиян", получил от главы УГКЦ Святослава Шевчука фрагмент российской мины, уничтожившей фасад храма в Ирпене.
Папе Римскому вручили фрагмент мины, разрушившей фасад храма в Ирпене. Этот "подарок" он получил от главы УГКЦ Святослава Шевчука.
Об этом Шевчук написал на своей странице в соцсети.
“Наш подарок Святейшему Отцу Франциску – фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в городе-мученике Ирпене – символичен еще и потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они являются видимыми знаками тотального уничтожения и смерти, которые россия несет на украинскую землю”, — подчеркнул Святослав Шевчук.
Он также добавил, что во время разговора Франциск якобы выразил близость к многострадальному украинскому народу и заверил, что рядом с украинцами.
Напомним, недавно Папа Римский удивил мир своим отношением к убийцам украинцев россиянам. Он назвал граждан РФ "гуманистами". Также он упомянул Достоевского, который якобы "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
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