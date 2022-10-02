Папа Римский призвал Путина прекратить "поток насилия и смерти" в Украине

Папа предостерег, что украинский "кризис" может перерасти в ядерный конфликт, который может иметь "неконтролируемые последствия для всего мира".

Папа Римский Франциск призвал президента России Владимира Путина прекратить "поток насилия и смерти" в Украине.

Об этом сообщает "Deutsche Welle на украинском".

Папа предостерег, что украинский "кризис" может перерасти в ядерный конфликт, который может иметь "неконтролируемые последствия для всего мира".

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.

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