Папа Римский призвал Путина прекратить "поток насилия и смерти" в Украине

Папа предостерег, что украинский "кризис" может перерасти в ядерный конфликт, который может иметь "неконтролируемые последствия для всего мира".
Папа Римский Франциск призвал президента России Владимира Путина прекратить "поток насилия и смерти" в Украине.
Об этом сообщает "Deutsche Welle на украинском".
Папа предостерег, что украинский "кризис" может перерасти в ядерный конфликт, который может иметь "неконтролируемые последствия для всего мира".
Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.
Читайте также:
- Способен ли Путин применить ядерное оружие: знакомый президента РФ сделал нелестное заявление
- Почему Вашингтон открыто не отвечает на ядерные угрозы РФ – объяснение эксперта
- Какое ядерное оружие самое опасное для Украины – ответ эксперта
- Что делать в случае радиационной опасности: Киевская военная администрация обнародовала четкий алгоритм действий