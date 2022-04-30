Папа Римский трижды просил Путина о гумкоридоре из Мариуполя, тот ему отказал

Папа Римский трижды просил Путина о гумкоридоре из Мариуполя, тот ему отказал

За два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Однако Путин отвечал, что не может гарантировать его безопасность.

Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на источники.

Первые два раза Франциск предлагал Путину разрешить вывезти мариупольцев гуманитарным коридором на территории, подконтрольные Украине. Эти просьбы передавались Путину в конце марта и ближе к Рождеству по конфиденциальным каналам.

Папа Римский был готов направить в Мариуполь из Польши своего доверенного кардинала по гуманитарным вопросам Конрада Краевского, сопровождавшего подаренное Ватиканом авто скорой помощи.

В третий раз Папа предложил вывезти гражданское население из "Азовстали" на корабле под флагом Святого Престола – вероятно, потому, что под углом зрения логистики забрать людей из комбината было бы легче через порт.

Папа Римский пригласил украинскую делегацию на встречу

Напомним, в городе Мариуполь Донецкой области, который с начала марта находится в осаде российских войск, украинские военные держат оборону на территории "Азовстали", по территории предприятия российские оккупанты продолжают наносить бомбовые удары. Мариупольский городской совет сообщил, что на металлургическом заводе находятся не менее 2 тысяч гражданских женщин, дети и пожилые люди.

Украина не раз пыталась организовать гуманитарный коридор из Мариуполя, но российская сторона постоянно срывала его проведение.

Читайте также: