Папа Римский в годовщину вторжения РФ шокировал циничным заявлением о войне в Украине

Папа Римский во время воскресной молитвы призвал к "дипломатическому решению" и мирному "справедливому миру" в войне в Украине.

Об этом пишет Vatican News.

В сообщении отмечается, что после молитвы в последнее воскресенье февраля Папа Франциск обратился с призывом, приуроченным ко второй годовщине с начала широкомасштабной войны в Украине. В частности, говоря римлянам и паломникам, которые в воскресенье, 25 февраля, собрались на площади Святого Петра в Ватикане на молитву Папа Франциск, призвал "найти ту долю человечности, которая поможет создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и длительного мира".

"24 февраля мы с скорбью вспоминали вторую годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Как много жертв, раненых, разрушений, страданий, слез было в течение этого периода, который становится ужасно долгим и конца которого до сих пор не видно! Это война, которая не только опустошает этот регион Европы, но и поднимает глобальную волну страха и ненависти", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Папа Римский Франциск отметился новым заявлением о факторе "мученичества" в российско-украинской войне.

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