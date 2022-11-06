Папа Римский заявил, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине

Папа Римский Франциск во время общения с журналистами заявил, что не верит в жестокость граждан России по отношению к украинцам и добавил, что считает россиян "великим народом".

Об этом пишет Vatican News.

"Меня поражает — и потому я употребляю слово "многострадальная" [дословно: "martoriata" — "подвержена мукам" от "martoriare" — "истязать, мучить"] — та жестокость, которая не присуща российскому народу. Потому что российский народ — это великий народ, это (жестокость) наемников, солдат, идущих на войну как на приключение, наемников… Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большое расположение к российскому народу, как и большое расположение к украинскому народу", – сказал Папа Римский.

Франциск также добавил, что в 11 лет познакомился с украинским священником, который научил его прислуживать во время украинской литургии. И именно из-за этого отца он благосклонен и к украинцам.

"Из-за этого мне также очень нравится украинская литургия. Я оказался между двумя народами, которым располагаю. И не только я. Святой Престол провел немало конфиденциальных встреч, многое с положительными результатами", — сказал Папа.

Папа Римский и война против Украины

Папа Римский Франциск поддержал украинцев после того, как Россия напала на наше государство. Однако понтифик оскандалился и другими громкими заявлениями, из-за которых его критиковали в Украине и мире. В частности, перед Пасхой во время крестного шествия Ватикан решил, что крест должны нести украинка и россиянка.

Ранее Папа Римский заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла и предполагал, что РФ могли спровоцировать.

Также он заявлял, что война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только Украина.

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