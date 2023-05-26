Папа Римский заявил, что "украинцы не так и мечтают о мирных переговорах"

Папа Римский считает, что возвращение оккупированных территорий Украины – это политическая проблема. Для того чтобы достичь мира – "стороны должны говорить друг с другом".

Об этом Папа Римский Франциск сказал в интервью Telemundo.

"Они – (украинцы – Ред.) не так и мечтают о мирных переговорах, потому что украинский блок очень силен: вся Европа, Соединенные Штаты. Говоря иначе – они имеют большую силу", – отметил Папа Римский.

По словам видимого главы Католической церкви, мир наступит тогда, когда Россия и Украина выйдут на диалог:

"Это политическая проблема. Мир будет достигнут в тот день, когда они (Украина и государство-агрессор Россия – Ред.) смогут говорить друг с другом, либо самостоятельно, либо через других".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава государства-агрессора Владимир Путин вроде бы отдельно согласились на переговоры со специальными представителями Папы Римского Франциска для обсуждения и достижения перемирия.