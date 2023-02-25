Папе Римскому подарили браслет из "Азовстали", ветку хлопка, флаг Украины и показали фильм о войне

В Ватикане организовали показ фильма о российской агрессии и преступлениях окупантов в Украине.

Папа Римский Франциск получил в подарок браслет из последней довоенной партии стали из " Азовстали ", где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя, ставшего символом украинской несокрушимости. В Ватикане представили двухчасовой фильм о войне в Украине — "Свобода в огне: борьба Украины за свободу".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Начало документального фильма анонсировал американский режиссер Евгений Афинеевский, фильм показывают с итальянскими субтитрами.

На показе также присутствовал один из самых маленьких жителей "Азовстали" — Святослав, который вместе с мамой Аней прятался в бункерах завода. Мальчику сейчас 1,4 года – он один из героев этого фильма, пережившего тотальные обстрелы и блокаду Мариуполя. А его папа до сих пор находится в плену россиян.

Встреча с понтификом ждала и Наталья Кравцова, ее сын в плену уже девять месяцев. Наталья является членом организации "Женщины из стали", чьи родственники в плену у российских захватчиков – и борются за освобождение всех пленных.

Пока Франциск и несколько сотен людей смотрят кино, а под российским посольством в Ватикане в это время проходит акция протеста украинцев. Посольство подсвечивают сине-желтым флагом, требуют от оккупантов убираться из Украины.

После показа документального фильма Папа Римский встретился с украинками и маленьким Святом в отдельной комнате. Маленького мальчика из кино он узнал по пятнышку на щечке.

Наталья Кравцова показала понтифику список – 147 женщин в плену, и продемонстрировала фото измученных защитников "Азовстали". Она рассказала Папе Римскому, что один из мужчин потерял 40 кг веса за восемь месяцев пребывания в плену.

Папе Римскому дарят браслет из металла "Азовстали". Ему также представили монету с названием разрушенного города и защитником на ней.

Журналистка 1+1 Наталья Нагорная, обращаясь к Папе, сказала: "То, что я стою перед вами это настоящее чудо, и не потому, что вы – Папа Римский, а я – обычная украинская женщина. Сегодня 365-й день как Россия постоянно бомбит мою страну. И то, что мы смогли выжить и приехать к вам – это настоящее чудо", — подчеркнула она.

Журналистка также спросила Папу, зачем пытаться помирить украинцев с врагами, нести общие кресты с россиянами и надеяться, что те, кто нас убивают, цивилизованные люди?

"Иногда украинцам кажется, что вы не на нашей стороне. Нам кажется, что Бог должен быть на нашей стороне, потому что Бог – это любовь и свобода. Мне хочется верить, что вы на стороне свободы, любви и Украины", — обратилась Наталья Нагорная к Папе Франциску.

"Да, так и есть", – ответил понтифик.

Корреспондентка представила Папе Франциску соль из последней партии разбитого Соледара, ветку хлопка и флаг Украины.

Наталья Нагорная также предложила Папе римскому приехать и увидеть все в Украине своими глазами – например, село Луч Николаевской области – где нет ни одного целого дома, но выстоял флаг.

"Флаг из села, которое было отбито у россиян, оно полностью разрушено и туда я вас тоже приглашаю", — сказала она.

В конце Папа Римский поцеловал флаг Украины.

Напомним, 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Ватикане прошел показ документальной ленты "Свобода в огне: борьба Украины за свободу". Фильм является продолжением номинированного на "Оскар" проекта "Зима в огне", а к его созданию привлечена группа 1+1 media, предоставив часть архивных материалов.

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