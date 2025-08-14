- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 2 мин
"Папочка, я скучал по тебе!": щемящий разговор семьи с бойцом, который провел в плену РФ 1207 дней
Семья бойца, которого захватила РФ, долго ждала его звонка. Наконец этот щемящий момент: самый родной — дома. Мужчина пообещал родным, что вскоре они встретятся.
В рамках очередного обмена пленными в Украину вернулся защитник, состоявший в плену РФ 1207 дней. Он сразу же пообщался с родными с помощью видеосвязи.
С семьей бойца общалась корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.
Жена и сын военного не смогли сдержать слез, ведь мужчина уже на родной земле, и вскоре семья воссоединится.
Диалог с уволенным бойцом
Сын:
— Привет, папа! Всё хорошо! Давай домой!»
Жена:
— Ты помнишь мой номер?
Защитник:
— Конечно помню
Жена:
— Позвони мне, мы здесь, в Чернигове
Защитник:
— Обязательно. Все, давай, любимая
Жена
— Я тебя люблю
Защитник:
— Давай, люблю, целую
Сын:
— Папа, я скучал по тебе.
Журналистка спросила, сколько защитник находился в плену. «1207 дней», — ответила жена.
Кроме этого, сын бойца рассказал детали разговора с папой, а также об их планах на будущее.
«Сказал, что он очень тосковал по мне и очень хочет вернуться. Он очень скоро будет дома. Для начала нужно лечь наобниматься, потом куда-то улететь отдохнуть и отпраздновать, что отец вернулся», — отметил сын уволенного.
Мальчик признается, что хочет, чтобы папа больше никогда не пошел на войну.
Напомним, 14 августа Украина и Россия провели новый обмен пленными, в рамках которого домой возвращаются 84 украинца. Это и военные, и гражданские.
Среди уволенных:
те, кого россияне содержали в неволе еще с 2014, 2016 и 2017 годов;
защитники Мариуполя;
51 гражданское лицо, которых россияне незаконно удерживали или осудили на долгие сроки;
самому старшему возвращенному гражданскому — 74 года;
все имеют обостренные заболевания, болезни, ранения, нуждаются в медицинской помощи.
Из военных на Родину вернулись бойцы ВСУ, Госпогранслужбы. Среди них есть те, кто попал в плен в первые месяцы полномасштабной войны. Значительная часть из них офицерами. Возраст старшего освобожденного защитника составляет 49 лет, а самого младшего — 25 лет.