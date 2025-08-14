"Папочка, я скучал по тебе!": щемящий разговор семьи с бойцом, который провел в плену РФ 1207 дней

Семья пленного бойца

В рамках очередного обмена пленными в Украину вернулся защитник, состоявший в плену РФ 1207 дней. Он сразу же пообщался с родными с помощью видеосвязи.

С семьей бойца общалась корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Жена и сын военного не смогли сдержать слез, ведь мужчина уже на родной земле, и вскоре семья воссоединится.

Освобожденный боец, который провел в плену РФ 1207 дней, поговорив с семьей

Диалог с уволенным бойцом

Сын:

— Привет, папа! Всё хорошо! Давай домой!»

Жена:

— Ты помнишь мой номер?

Защитник:

— Конечно помню

Жена:

— Позвони мне, мы здесь, в Чернигове

Защитник:

— Обязательно. Все, давай, любимая

Жена

— Я тебя люблю

Защитник:

— Давай, люблю, целую

Сын:

— Папа, я скучал по тебе.

Журналистка спросила, сколько защитник находился в плену. «1207 дней», — ответила жена.

Кроме этого, сын бойца рассказал детали разговора с папой, а также об их планах на будущее.

«Сказал, что он очень тосковал по мне и очень хочет вернуться. Он очень скоро будет дома. Для начала нужно лечь наобниматься, потом куда-то улететь отдохнуть и отпраздновать, что отец вернулся», — отметил сын уволенного.

Мальчик признается, что хочет, чтобы папа больше никогда не пошел на войну.

Напомним, 14 августа Украина и Россия провели новый обмен пленными, в рамках которого домой возвращаются 84 украинца. Это и военные, и гражданские.

Среди уволенных:

те, кого россияне содержали в неволе еще с 2014, 2016 и 2017 годов;

защитники Мариуполя;

51 гражданское лицо, которых россияне незаконно удерживали или осудили на долгие сроки;

самому старшему возвращенному гражданскому — 74 года;

все имеют обостренные заболевания, болезни, ранения, нуждаются в медицинской помощи.

Из военных на Родину вернулись бойцы ВСУ, Госпогранслужбы. Среди них есть те, кто попал в плен в первые месяцы полномасштабной войны. Значительная часть из них офицерами. Возраст старшего освобожденного защитника составляет 49 лет, а самого младшего — 25 лет.