Папу Римского раскритиковали за соболезнования из-за смерти дочери идеолога Путина Дугина

"Нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве" — посол Украины в Ватикане раскритиковал Папу Римского, который назвал погибшую дочь российского пропагандиста "невинной жертвой войны", говорится в ТСН.

О Дарье Дугине, дочери идеолога Путина, глава католической церкви вспомнил накануне во время всеобщей аудиенции. Он заявил, что думал о "бедной девушке, которую взорвали бомбой, заложенной под сиденьем ее автомобиля в Москве".

Посол Украины в Ватикане отметил в "Твиттере", что выступлением Папы разочарован. И спросил: как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой?

Авто с Дарьей Дугиной — последовательницей своего отца-пропагандиста, успевшей отличиться сотрудничеством с прокремлевскими каналами, было подорвано в Подмосковье 20 августа. Россия обвиняет в ее смерти украинские спецслужбы, Киев свою причастность отрицает.

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