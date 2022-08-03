Пара пожилых людей живет прямо на линии огня на Николаевщине, потому что пообещали соседям присмотреть за хозяйствами

На Николаевщине в полуразрушенном доме, в совершенно уничтоженном селе без электричества, канализации и магазинов живут супруги пенсионеров.

Ежедневно пара под обстрелами кормят всех заброшенных собак, кошек и кур. Они видят, как исчезают соседские дома, рассыпаясь на кирпич от попаданий русских снарядов. И радуются каждому дню, когда удается пережить вражеские обстрелы, говорится в ТСН.

Пустошь на улицах, пустырь в домах, пустырь в полях. Сотни воронок в деревне, сотня разбитых до основания домов. «Стреляют из всего. Целых домов здесь нет», — рассказывают военные.

Здесь такая плотность огня, что снаряды попадают в одно место по пять раз. «Бьют наземными ракетами всеми калибрами», – добавляют бойцы.

Разрушая дома, сжигая оставившие местные тракторы и автомобили, убегая из домов от войны. Но среди этого ада они таки выживают — старики. «Ведь некуда, бросить все и уехать, а у нас было хозяйство и еще пять соседей оставили нам хозяйство, сказали на пару недель, а как выяснилось на 5 месяцев. Я же не брошу, не поеду», – говорит женщина.

Ей 76 лет, а ему – 75. Он на костылях, она по хозяйству. Еще держали коровку, но отдали на убой, нечем кормить. Однако остались куры и многие собаки.

«Двадцать две, всех кормят, помогают волонтеры. Батюшка корм подвозит, хлеба мешок привезли», — рассказывает пара.

Дед Юрий остался с женой, решили вместе выживать в деревне-призраке. «Садимся и все, я научился по-пластунски ползать, на коленях. Шел из туалета, начали стрелять, я к трактору, к заднему колесу по-пластунски, только встал, снова стрельба. Я к переднему и под трактор, а потом к крыльцу, а крыльца уже нет», — рассказывает мужчина.

Света здесь давно нет, спасает генератор — воды в степи нет, привозят ребята. Питьевая вода здесь теперь на вес золота.

Ракеты, снаряды так перепахали село, что от него остались сплошные трубы. Жизнь сюда не скоро вернется, да некуда возвращаться людям — от их домов, которые строили всю жизнь, ничего не осталось. Война продолжается прямо на улицах этого расстрелянного и сожженного поселка вместе со стариками – Людмилой и Юрой. "Никуда не идем, молимся, чтобы нас Господь сохранил, и все", — говорит пара.

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