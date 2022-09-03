Пара украинских "байрактаров" сожгла вражескую технику на 26,5 млн долларов (видео)

За двое суток пара украинских "байрактаров" уничтожила вражескую технику общей стоимостью около $26,5 млн.

Речь идет, в частности, о танках, самоходных артиллерийских установках, БМП и гаубицах.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн. Это 8 от танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ АКАЦИЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)", – рассказал Залужный.

По его словам, были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн. Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники – $28,35 млн.

"Эффективные турецкие Байрактары в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы", — отметил Залужный.

Напомним, в Сети впервые за длительный промежуток времени обнародовали новое видео работы легендарных беспилотников. На кадрах, датированных 31 августа, боевая птичка "Байрактар ТВ2" успешно обезвредила рашистский танк.

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