Парад в Москве показал, что Путин живет в шизофреническом мире — Подоляк

Российский диктатор в своей речи пытался бестолково оправдаться за убийства, насилие и мародерство.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что состоявшийся в Москве парад на 9 мая стал очередным доказательством того, что российский диктатор Владимир Путин живет в выдуманном мире, а постоянные повторения пропагандистских штампов не помогут ему ни воспроизвести российскую империю, ни победить Украина.

Такое мнение Михаил Подоляк выразил у себя в Telegram канале.

"Что это было? Паника, примитивизм, классическое аффективное самооправдание агрессора: "Меня заставили убивать, насиловать, мародерить". Именно таков сегодня Путин – человек, который окончательно "убил" Россию как империю, попытку реанимировать СССР и "День/Победы", что пожирает рассудок", — отметил Подоляк.

Он заявил, что постоянные повторения Путиным штампов пропаганды о том, что это якобы не Россия, а как раз против нее начали войну, это и "9 мая по-русски".

"Лично Путин сегодня является идеальной иллюстрацией того, что такое "расщепление сознания" из учебников по психоанализу. Субъект придумал личный виртуальный мир, в котором до сих пор представляет себя великим геополитическим стратегом с "второй армией мира" и обязательным Лениным/Фоменко/Ильиным как справедливой вселенной". Затем начинает масштабную войну, массово убивает гражданских, устраивает принудительные депортации, наголову разрушает большие и маленькие города, получает по зубам и воет о том, как на него вероломно напали.

Но/но… Информационная эпоха. Все под софитами. В прямом эфире. Войну развязала исключительно мракобесная Россия, которая охотно, наперегонки и с удовольствием возглавляет международный терроризм", — отметил советник главы леса президента.

Подоляк заявил, что Украина независимое государство и Россия не имеет вообще никакого права лезть в дела соседней страны, какие бы процессы ни происходили в середине.

Кроме того, называя Революцию Достоинства "государственным переворотом" Путин еще раз продемонстрировал полную неадекватность российской политической "элиты".

"Что бы ни происходило в Украине, Россия не имеет к этому никакого отношения. 32 года назад мы стали независимыми странами, каждая из которых шагает собственным путем. Ни революции, ни международные альянсы Украины не касаются росварваров", — отметил Подоляк.

Кроме того, Подоляк заявил, что Россия демонстрирует "откровенное насилие" – и это не о цивилизации, межгосударственных отношениях, идеологии или "многовекторной политике", а "только о преступлениях, будущих судах, наказаниях и репарациях".

Он убежден, что россияне будут "расплачиваться по счетам", как бы они ни привыкли к своей безнаказанности. "Для нынешней РФ история уже подготовила крепкую петлю спецтрибунала и еще одну – истории", – считает он.

"Парад? Нет. Только мрак. Сейчас Россию поглощает паника и роковой сценарий. Людям, которых Путин затянул в вымышленный шизофренический мир "неоимперии", придется вернуться в реальность и заплатить из собственного кармана за десятилетие безразличия и толерантности ко злу", — добавил он. .

Напомним, ранее сообщалось, что у президента Российской Федерации Владимира Путина наблюдаются признаки шизофрении, он болен морально и физически.

Кроме того, ранее информировали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал проведение парада на 9 мая в Москве.

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