"Парадного марша точно не будет": военный эксперт рассказал, вернутся ли оккупанты на север снова

"Парадного марша точно не будет": военный эксперт рассказал, вернутся ли оккупанты на север снова

Российские захватчики сосредоточили свои силы на Донбассе.

Российские оккупанты вряд ли смогут снова атаковать север страны.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FreeДОМ".

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"Возвращение на север — это преувеличение. Во-первых, направление главного удара для них сегодня — Донецкая и Луганская области. Они там будут бросать в бой все, что может быть. Что касается севера, то второго похода, думаю, не будет. Для этого нужно собрать еще одну хотя бы двухсот тысячную группировку, вошедшую в Украину 24 февраля.

К тому же мы укрепляем границы каждый день. Уже такого парадного марша точно не будет. По данным нашей разведки, мы не видим создания наступательной группировки. Скорее всего, там будут переброшены несколько батальонов тактических группировок, которые могут атаковать нашу границу с целью отвлечения внимания и целью предотвратить переброску наших войск на восток", - сказал он.

Ранее Генштаб Украины сообщил, что по состоянию на 26 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,6 тысяч человек. Российские оккупанты ведут наступательные действия по нескольким направлениям.

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