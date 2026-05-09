Путин не может надежно защитить Москву / © Associated Press

Реклама

Россия, вероятно, воспользуется введенным режимом прекращения огня, чтобы оправдать угрозы эскалации или фактической эскалации против Украины.

Об этом говорится в отчете ISW.

В ISW отметили, что Россия выдвигает все более резкие угрозы эскалации в отношении Украины.

Реклама

В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предпримет «соответствующие шаги», если Украина нанесет удары по России с целью «сорвать» празднование 9 мая, в частности, атакует «центры принятия решений в Киеве».

Аналитики считают, что Кремль, очевидно, пытается доказать, что способен заставить население Киева уехать и может контролировать принятие решений партнерами Украины посредством угроз эскалации.

«На самом деле российский диктатор Владимир Путин, очевидно, стремится скрыть слабость, обнаженную ударами украинских сил по глубокому тылу России», — считают аналитики.

ISW по-прежнему считает, что угроза России применить ответные меры против Украины за якобы планируемые удары по Москве 9 мая отражает признание Путиным того факта, что он не может надежно защитить свою столицу.

Реклама

РФ угрожает ударами по Украине

Москва угрожает ударом по центру Киева, если украинская армия атакует Парад победы 9 мая.

МИД РФ даже призвал заранее эвакуировать дипломатов из столицы Украины и заявил о готовности армии запустить массированные ракеты по Киеву. Такое же заявление повторило Минобороны РФ.

В ответ ЕС заявил, что не будет забирать своих дипломатов из Киева после призывов России уехать из города из-за возможной эскалации 9 мая.

«Россия в очередной раз пытается цинично переложить вину на Украину за собственную агрессию — российскую агрессивную войну против Украины», — подчеркнул представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Реклама

Отметим, что в первую ночь объявленного перемирия между Украиной и РФ оккупанты выпустили ракету и дроны.

Новости партнеров