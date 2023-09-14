Парамедики заявили о критически низком обеспечении армии медсредствами и некачественных турникетах

В Украине производят 160 разновидностей турникетов, а годных всего две.

Украинская армия снабжена медицинскими средствами, в том числе турникетами, максимум на 5%. В последнее время ситуация усугубляется.

Об этом заявил глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наша армия обеспечена медициной процентов на 5 максимум, это так раньше было. За последние пару месяцев все ухудшилось. Все инициативы по проверке жгутов, чтобы не было китайских турникетов, закончились тем, что начмеды получили строгие выговоры. Их заставляли молчать и написать, что у всего боевого состава американские жгуты. Нормальных жгутов у нас 5%, а остальные — это какие-то ФЛПы, в том числе китайские, которые не работают. И поэтому наши солдаты умирают", — подчеркнул Ус.

По словам его словам, в Украине производят 160 разновидностей турникетов, а годных всего две.

"Сич" и "Днепр" — это два единственных работающих украинских жгута", — добавил он.

Ярослав Ус выразил сожаление, что ВСУ получает 158 "этих нехороших жгутов". На каждого раненого бойца используется до 8 турникетов в день. На фронте каждый день используется около тысячи жгутов.

"Их нужно колоссальное количество. А еще нужно большое количество средств для тампонирования раны, для пневмоторакса и т.д.. Для чего эти отписки Минобороны? Если люди, причастные к войне знают, что мы обеспечены на 0%, а не на 100" %", — подчеркнул Усс.

Тем временем бойцам передали амуницию, изъятую по уголовному делу. В частности, речь идет о бронежилете, плитоносках, касках, оптических прицелах, магазинах и тепловизорах стоимостью 2,9 миллиона гривен, которые изъяли в рамках уголовного производства.

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