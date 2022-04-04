Паразитируют на преступлениях своих военных: российские хакеры атаковали органы власти в Украине

Оккупанты цинично паразитируют на болезненной для украинцев теме.
Российские хакеры совершают новую кибератаку на государственные органы власти Украины. В этот раз убийцы рассылают вредоносный файл с якобы перечнем российских военных преступников.
Об этом сообщает Госспецсвязь.
"Электронное письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm", открытие которого приведет к созданию на компьютере RAR-архива "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk". Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы", — говорится в сообщении.
Известно, что это осуществляет группа UAC-0010 (Armageddon).
"Злоумышленники снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране", — сообщили в Госспецсвязи.
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