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Парень из Черкасской области цинично обманывал людей, бежавших от войны за границу (видео)

Парень из Черкасской области цинично обманывал людей, бежавших от войны за границу (видео)

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Парень из Черкасской области цинично обманывал людей, бежавших от войны за границу (видео)

скриншот с видео

Злоумышленник брал деньги за переправку людей через госграницу и исчезал.

20-летний житель Черкасщины организовал мошенническую схему, по которой обманывал граждан, пытавшихся спастись от войны в Украине. Его разоблачила киберполиция.

Об этом сообщает в Нацполиции.

Злоумышленник администрировал каналы в мессенджере, которые использовали для завладения деньгами граждан. Мужчина обещал людям помощь с пересечением границы – из любой точки страны в Варшаву.

Стоила такая услуга в 1500 гривен. Впрочем, он просил передплату в 200-300 гривен. И как только клиенты переводили эту сумму, ловкач исчезал.

Среди обманутых — женщины с детьми, а также пожилые люди, которые выехали из "горячих" точек и пытались спастись от войны. Деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли мобильные телефоны, банковскую карту, компьютерную технику. По этому факту следственный отдел Золотоношского районного отдела полиции главка Черкасской области открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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