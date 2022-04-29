Парламент Германии "додавил" Шольца: Украина получит и тяжелое вооружение, и обучение им управлять

Сегодня немецкие депутаты большинством голосов приняли инициативу поддержать поставки Украине тяжелых вооружений.

Только недавно немецкое правительство дало согласие на поставку Украине зенитных установок «Гепард», говорится в ТСН.

Нерешительную позицию Олафа Шольца по вооружению Украины оружием критиковали в оппозиции и даже в правительстве. «Партия Зеленых» и либералы – это часть правительства, не прочь поддержать Украину тяжелым вооружением, но упорствовала партия канцлера – социал-демократы. Сам глава правительства объяснял, что отказывается помочь Украине тяжелым оружием, потому что боится Третьей мировой войны и ядерного удара из России.

«То есть наш канцлер действительно думает, что если другие страны, а их много, снабжают Украину тяжелым вооружением, то они автоматически приближают войну в Европе? Это к чему гротескное извращение причины и последствий! Почему другое оружие не приводит к Третьей мировой, а именно немецкое оружие вызовет войну», — заявлял глава фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Самая оппозиционная фракция угрожала задать вопрос на поименное голосование, а это было бы серьезным ударом лично по канцлеру, но в последний момент компромисс был найден. Против поставок тяжелого оружия выступили только традиционные друзья Путина – «Левая партия» и германские ультраправые. Там уже ждут, когда закончится война, и можно будет снова строить дружеские отношения с Россией.

«Я четко говорю – Германия не находится в состоянии войны, ни с Украиной, ни с Россией! Большинство немецкого населения не хотят быть вовлечены в эту войну и не хотят в этой войне участвовать», — уверял глава фракции «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Несмотря на это, парламент большинством голосов поддержал поставки тяжелого вооружения Украине. Канцлера Германии Олафа Шольца на обсуждении в парламенте не было. Зато он отправился в командировку в Японию. Для оппозиции еще один повод для критики — и за нерешительную позицию канцлера по оказанию помощи Украине вооружением, и за нежелание об этом говорить.

Почему Германия боится активно помогать Украине оружием и на что наконец-то решилась

Но из Токио канцлер заявил, что решение парламентариев приветствует. «Мы поддерживаем решение США предоставить Украине 18 гаубиц. Мы организуем для украинцев обучение в Германии, чтобы эффективно управлять танками. Здесь мы тоже сотрудничаем с Нидерландами. Также мы решим предоставить зенитные установки «Гепард» для защиты из воздуха. Все это соответствует решению, которое сегодня принял наш парламент», – заявил он. .

Впрочем, поставлять новейшие разработки немецкого оборонпрома Украине напрямую Берлин так и не решается. Танки советского образца передаст Киеву Словения, а Германия постепенно компенсирует это своими танками. Такой же трехсторонний обмен оружием уже планируют с Чехией.

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