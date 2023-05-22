Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом

Документ признает преступления России против Украины геноцидом.
В Парламентской ассамблее НАТО единогласно признали преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в России – рашизмом.
Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Отмечается, что на сессии ассамблеи в Люксембурге была принята декларация, содержащая единодушную поддержку парламентариев из стран НАТО международного трибунала, помощи Украине к победе и после нее.
"Документ признает преступления России против Украины геноцидом, осуждает идеологию рашизма, поддерживает восстановление территориальной целостности, санкции, репарации, а также план Маршалла для Украины", — отметил нардеп.
Он добавил, что ассамблея призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса, и согласовать следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.
"Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания по поводу финального текста декларации учтены", — отметил Чернев.
Напомним, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о признании геноцидом депортации Россией украинских детей поможет Украине привлечь к ответственности российское руководство.
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