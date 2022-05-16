"Парням и девушкам наживо отрезают раненые руки и ноги": мать бойца об ужасах на "Азовстали"

Родные бойцов полка "Азов" устроили пресс-конференцию в Турции касательно спасения украинских бойцов, заблокированных на Мариупольском заводе "Азовсталь".

Родные защитников Мариуполя, которые заблокированы на заводе "Азовсталь", приехали в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации украинских бойцов в Турцию.

Так, одна из женщин, являющаяся мамой "азовца", рассказала о постоянных обстрелах завода и состоянии защитников. Ее сын в 2014 году уехал из Донецкой области, которая была оккупирована Россией. И все эти восемь лет он защищал Украину.

"Я не могу смотреть все эти ролики (с "Азовстали" - ред.), потому что мое сердце кровит, оно кричит. Я в каждом видео боюсь его увидеть. Мне сын пишет очень редко, пишет два-три слова. Я понимаю, что он меня жалеет, это мой единственный сын. Поэтому все эти ужасы, которые вы видели, это малая доля того, что там происходит сейчас", — отметила она.

Она подчеркнула, что из-за отсутствия медикаментов, ребятам наживо отрезают раненые руки и ноги.

"Их со всех сторон обстреливает артиллерия. С самолетов на них сбрасывают авиабомбы по 500 килограммов. Их там засыпает, люди гибнут под завалами. Нашим ребятам наживо отрезают раненые руки, раненые ноги. Какие еще можно было спасти, если бы человек вовремя получил медицинскую помощь. Им режут это по живому, без анестезии", — говорит женщина.

Она также подчеркнула, что против защитников "Азовстали" применяют запретное вооружение – фосфорные, кассетные бомбы, химическое оружие.

Женщина также поблагодарила президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Поэтому от имени всех родителей защитников благодарна президенту Турции Эрдогана за то, что он делает, чтобы наши герои, наши дети вернулись к нам", – сказала она.

Напомним, жена воина из "Азовстали" обратилась к Эрдогану и Си Цзиньпину.

Читайте также: