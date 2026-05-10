Пародия на "Фламинго": РФ показала новую крылатую ракету Герань-5, которой уже била по Украине

Новая российская крылатая ракета «Герань-5». Фото: karpaty.net.ua

Россияне во время своего парада в Москве 9 мая впервые показали на видео новую крылатую ракету «Герань-5», которой уже били по Украине.

Об этом пишет Defense Express.

В Сети новую российскую ракету сравнивают с украинской FP-5 «Фламинго» или немецкой «Фау-1», хотя аналитики относят ее к активно развивающемуся на Западе новому классу «недорогих крылатых ракет».

По сравнению с украинским «Фламинго» российская «Герань-5» меньше по размерам, имеет значительно меньшую боевую часть в 90 кг (против однотонной боевой части Фламинго) и втрое меньшую дальность — 1000 км.

Внешний вид «Герани-5» напоминает иранскую ракету Karrar, с которой россияне скопировали решение расположения крыльев и оснащения ракетой «воздух-воздух», в случае «Герань-5» — это Р-73. Также речь идет уже не о тестировании, а о начале производства в России новой заводской версии с ракетой Р-60, говорится в материале.

Благодаря реактивному двигателю, позволяющему крылатой ракете развивать скорость ориентировочно до 600 км/ч, «Герань-5» может стать отдельной угрозой для украинского ПВО, особенно в случае ее перегрузки во время массированных атак РФ, пишут аналитики.

