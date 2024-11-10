"Пародия": россияне стали использовать новый БпЛА во время атак ударными дронами — детали

Вражеские войска во время атак "Шахедами" на Украину применяют новые дешевые БПЛА из фанеры и пенопласта "Пародия". Именно такие дроны отвлекают ПВО и мобильные огневые группы.

Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блоггер Сергей Флеш.

"Вниманию всех подразделений. Вот так выглядит российский БПЛА "Пародия". Он не имеет заряда и активно применяется в моменты атаки Шахедами", — написал он.

По его словам, "Пародии" попадают в общую статистику. Мобильная группа визуально во тьме не может сразу идентифицировать его.

"Средства ПВО также не могут точно отражать точные размеры этих аппаратов, поскольку они близки к "оригиналам", а их световозвращающие возможности вводят в заблуждение", — пояснил эксперт.

Блогер также рассказал, что эти российские дешевые, ведь у них отсутствует бензобак, а изготовлены они из фанеры и пенопласта. Вместо бензобака россияне используют здесь пакет с топливом. Однако свою задачу фальшивые БПЛА выполняют.

"И те дроны, которые в статистике подаются как "локационно потерянные", — как раз они и есть. В отличие от "Шахедов", у них нет большого запаса хода, есть только возможность залететь, долететь до середины страны" и там упасть в полях ", — добавил он.

Известно, что в Молдове был обнаружен такой беспилотник в одном из населенных пунктов Каушенского района. На место сразу отправились экстренные службы. Этот дрон показал пользователь сети Х с ником AIR FOX, который служит в Воздушных силах СУ. Он идентифицировал как фальшь-цель, которые войска РФ в последнее время запускают одновременно с "Шахедами".

"Несколько недель назад писал о новом типе БПЛА, который гостеприимно посетил нашу зону ответственности. На фото БПЛА "Пародия", который лег отдохнуть в Молдове. Этот тип используют как фальш-цель. Он дешев, а это и является главным критерием. А еще маленький вес помогает сделать дальний трип. Это в двух словах", — написал он.

Добавим, что в Украине уже продают "Шахеды" для праздников и детей. В ВСУ бьют тревогу и заявляют, что это жестоко и жестко.

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