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Паромы в огне и дым над нефтяным терминалом в Керчи: появились видео после атаки ВСУ
В сети появилось видео с горящими автомобильными паромами вблизи порта Кавказ в Краснодарском крае РФ после массированной атаки дронов Сил обороны Украины.
Вблизи порта Кавказ в Краснодарском крае РФ после массированной атаки дронов Сил обороны Украины загорелись автомобильные паромы.
Видео публикуют жители региона, передает Telegram-канал Exilenova+.
Порт Кавказ является важным транспортным узлом в Краснодарском крае. Через него, в частности, осуществляется паромное сообщение в направлении временно оккупированного Крыма.
Также появились кадры из оккупированной Керчи, где виден дым в районе нефтяного терминала. Этот объект является частью топливной логистики РФ в Крыму.
ВСУ бьет по логистике на юге: последние новости
Ранее Силы обороны успешно поразили автомобильный мост через Генический пролив, обеспечивавший логистику врага из Крыма, а также уничтожили российский комплекс «Панцирь-С» и три пункта управления беспилотниками.
Напомним также, российские оккупанты временно остановили движение из-за установленного ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.
Кроме того, во временно оккупированном Крыму в ночь на 20 июня прозвучала серия мощных взрывов в районе Симферополя, после чего на Таврической теплоэлектростанции вспыхнул масштабный пожар. Из-за атаки в нескольких районах зафиксировали перебои с электроснабжением.