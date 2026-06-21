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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Паромы в огне и дым над нефтяным терминалом в Керчи: появились видео после атаки ВСУ

В сети появилось видео с горящими автомобильными паромами вблизи порта Кавказ в Краснодарском крае РФ после массированной атаки дронов Сил обороны Украины.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Взрыв (иллюстративное фото)

Взрыв (иллюстративное фото) / © Associated Press

Вблизи порта Кавказ в Краснодарском крае РФ после массированной атаки дронов Сил обороны Украины загорелись автомобильные паромы.

Видео публикуют жители региона, передает Telegram-канал Exilenova+.

Порт Кавказ является важным транспортным узлом в Краснодарском крае. Через него, в частности, осуществляется паромное сообщение в направлении временно оккупированного Крыма.

Также появились кадры из оккупированной Керчи, где виден дым в районе нефтяного терминала. Этот объект является частью топливной логистики РФ в Крыму.

ВСУ бьет по логистике на юге: последние новости

Ранее Силы обороны успешно поразили автомобильный мост через Генический пролив, обеспечивавший логистику врага из Крыма, а также уничтожили российский комплекс «Панцирь-С» и три пункта управления беспилотниками.

Напомним также, российские оккупанты временно остановили движение из-за установленного ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму в ночь на 20 июня прозвучала серия мощных взрывов в районе Симферополя, после чего на Таврической теплоэлектростанции вспыхнул масштабный пожар. Из-за атаки в нескольких районах зафиксировали перебои с электроснабжением.

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Дата публикации
Количество просмотров
243
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