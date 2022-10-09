"Партия антимобилизации": российский оппозиционер рассказал о "грызне" в окружении Путина

Среди "башен Кремля" появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в частности – министра обороны Шойгу и потенциального преемника Путина, секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.

Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире канала "Эспрессо".

"В Кремле очень серьезная борьба после объявления мобилизации. Появилась партия антимобилизации, к которой присоединены Кадыров, Пригожин, Золотов и, де факто, ее возглавляет сам Кириенко. Эта партия пытается "съесть" тех, кто отвечает за мобилизацию – Шойгу и Патрушева", – отметил он.

Пономарев предполагает, что эта группа хочет назначить главу Росгвардии Виктора Золотова министром обороны, а Кадырова поставить на место Золотова.

"Это действительно огромная опасность для самого Путина, потому что, если Кадыров выйдет на федеральный уровень, это существенно. Решение сменить Шойгу, я считаю, что оно есть, а решения о назначении Золотова и Кадырова нет", — подытожил оппозиционер.

Кадыров хочет новой должности

Информация о том, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров хочет перебраться в Москву, уже несколько месяцев распространяется по Сети.

По словам эксперта Олега Жданова, у Кадырова, очевидно, дела не совсем хорошие в Грозном. По мнению эксперта, Кадыров, вероятно, ищет себе систему безопасности – "теплое место, где его не смогут достать".

Однако эксперт в отличие от Пономарева говорил о существовании противоречий между Золотовым и Кадыровым.

Мятежники?

В то же время публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают слова Пономарева об определенном союзе между ними. Это означает, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.