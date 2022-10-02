Партия мира усиливается: в ГУР рассказали, как кремлевские элиты хотят отмежеваться от Путина

Кремлевские элиты хотят отмежеваться от "коллективного Путина", чтобы спасти свое состояние.

Некоторые представители так называемых "кремлевских элит" недовольны имперскими амбициями Путина и пытаются найти возможность уйти от российского диктатора.

Об этом заявил представитель прессслужбы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает "УНИАН".

По его словам, отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске каналов и коммуникаций с Западом и Украиной. Российские "элиты" хотят обезопасить себя, свое состояние и отмежеваться от диктатора. Фамилии представитель ГУР отказался назвать, потому что они "еще могут понадобиться".

"Поэтому пусть они пока будут скрытые. Однако, можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской России, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил "коллективный Путин" и в самом деле помешанный диктатор. Далеко не все разделяют исторические позиции Медведева, Патрушева и др. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга Путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира внутри России, безусловно будет усиливаться", – говорит Юсов.

Представитель ГУР Минобороны уверен: Путину предстоит фиаско. Вопрос только в том, что ждет диктатора: политическое фиаско, международный трибунал, дворцовый переворот или суд Линча на улице.

Ранее политический эксперт Валерий Клочок заявил, что устранение Путина элитой может быть одним из вариантов разрешения кризиса в России. По его мнению, российская элита хочет устранить президента России Владимира Путина, чтобы сберечь действующую модель власти.

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