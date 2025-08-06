Партизан заложил взрывчатку на вертолет Ми-28 в Тверской области России — НСУ

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Партизан совершил диверсию в 344-м Центре боевого применения и переобучения летного состава армейской авиации в Торжке Тверской области РФ. Противник, вероятнее всего, потерял вертолет Ми-28.

Об этом сообщает Народное сопротивление Украины.

Как отмечается, украинский партизан проник на взлетную полосу центра и заложил взрывное устройство на ударный вертолет Ми-28, который россияне активно применяли для ударов по Украине.

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«Последствия диверсии очевидны. Россияне могут только догадываться, сколько еще «колес у фур» и «беспилотников» будет взрываться на территории других военных аэродромов», — иронически отметили в сообщении.

Справка: 344-й ЦБП и ПЛС — единственный в России центр, где летчики овладевают всеми типами боевых вертолетов и сложным пилотажем.

Также добавляется, что стоимость вертолета Ми-28 составляет 18 миллионов долларов.

Ранее партизаны разведали территорию 144-й мотострелковой дивизии ВС Российской Федерации, которая базируется неподалеку Смоленска.

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По данным движения «АТЕШ», на территории зафиксировано расположение казарм, бронетехники, самоходных артиллерийских установок и РСЗО. Вся техника находится на восстановлении.