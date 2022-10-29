Партизанил так, что знала только теща: мужчина на Черниговщине помогал ВСУ уничтожать врага

Мужчина в оккупации в Черниговской области собирал данные о российской технике и передавал ВСУ. Уже когда село освободили, выяснилось, что таких как односельчан было немало, но действовали в одиночку, чтобы не выдать себя, говорится в ТСН.

Село Новая Басань Черниговской области месяц было оккупировано. "Трудно вспоминать, что было, то, что здесь происходило, много было увиденного, сделанного. За месяц времени в направлении Киева прошло более двух тысяч единиц техники", — вспоминает Виталий.

Количество рашистской техники, ее виды, месторасположение и направление, эти подробности Виталий помнит до сих пор, потому что тщательно считал, а данные передавал нашим воинам. "Сидел на чердаке, в сарайчике, из окошка выглядывал, хорошо просматривалось направление на Пески и направление на Киев", — говорит мужчина.

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На время оккупации жил с тещей, бабой Шурой, дом которой на окраине села, так как заезжал враг было видно хорошо. То что партизан никто из близких не знал, но странное поведение зятя баба Шура таки заметила. "Все он считал, бегал по кустам, еще кустов не было, на огороды лазил и кругом", — говорит женщина.

Партизан в селе было много, рассказывает мужчина, но ради безопасности, о существовании друг друга никто не подозревал. Информация об оккупанте, вот что было важно. Благодаря этому бойцам удалось уничтожить многих врагов и техники. "Здесь было скопление техники орков, в связи с тем, что много топлива было – это агрофирма, которая работает на сегодняшний день и по ней был нанесен удар Вооруженными силами Украины", – рассказывает Виталий.

Тогда было страшно, признается Виталий, но мотивация побеждала. Новую Басань наши бойцы освободили 30 марта.

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