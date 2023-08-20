Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Партизанское движение заметило у Крымского моста 5 грузовых кораблей с военной техникой

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1058
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Партизанское движение заметило у Крымского моста 5 грузовых кораблей с военной техникой

Крымский мост. Фото: Атеш/Telegram

Партизанское движение предупредило окупантов, что их агенты действуют по всему Крыму.

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "АТЕШ" заметил у Крымского моста 5 грузовых кораблей.

Об этом идет речь на странице в телеграмм-канале.

"Атеш" ведет наблюдение за керченским мостом. Агент нашего движения сообщает, что сейчас у Керченского моста стоят 5 грузовых кораблей. Вероятно перевозят военную технику и снаряжение", – говорится в сообщении.

Партизанское движение предупредило окупантов, что их агенты действуют по всему Крыму и они продолжают мониторить передвижение российских войск.

"Техника не должна добраться до фронта!", — подчеркнули в "Атеше".

Напомним, как сообщали ранее в "Атеше", оккупанты готовят масштабную мобилизацию в Крыму.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1058
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация